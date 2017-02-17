Очевидцы: на Окружной автомобиль сбил пешехода

В четверг, 16 февраля, на ул. Окружной в Калининграде сбили пешехода. Об этом Клопс.Ru рассказал один из очевидцев произошедшего.

По его словам, ДТП случилось на пешеходном переходе возле остановки "Юбилейная". Легковой автомобиль ехал на высокой скорости со стороны Советского проспекта и наехал на пешехода.

Не исключено, что водитель не заметил пешехода, так как переход в этом месте не освещается. Очевидец утверждает, что пострадавший мужчина скончался на месте, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

"Это уже четвёртый случай наезда на пешехода за два месяца. Переход не освещается, вечером очень страшно переходить дорогу", — рассказал очевидец.