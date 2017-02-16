Ящик Пандоры: полиция накрыла дезоморфиновый наркопритон в Калининграде (фото)
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
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В Калининграде сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков раскрыли притон на ул. Машиностроительной. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Полиция задержала 35-летнего хозяина жилплощади. Его подозревают в организации наркопритона. По предварительным данным, он пускал наркоманов к себе домой, чтобы те могли употреблять дезоморфин. В одной из комнат полицейские обнаружили ингредиенты для изготовления вещества. Также в квартире задержали троих мужчин, находившихся под действием наркотиков.
“Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ “Организация притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств”. Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет”, — говорится в сообщении ведомства.
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