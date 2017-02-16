В Калининграде 19-летний подросток ворвался в квартиру ровесницы с ножом и пистолетом

В Калининграде 19-летний подросток ворвался в квартиру местной жительницы с ножом и пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного округа войск Национальной гвардии.

Рано утром 11 февраля молодой человек зашёл в один из домов по Ленинскому проспекту. Как именно он попал домой к пострадавшей, пока не уточняется. Сейчас сотрудники полиции выясняют мотивы поступка юноши. Известно, что хозяйка квартиры смогла выбежать из дома и позвонить в правоохранительные органы.

На маршруте патрулирования находились прапорщик Росгвардии Артём Рой и старший сержант Денис Дидык. Сотрудники ведомства прибыли на место и задержали злоумышленника. Впоследствии его передали сотрудникам полиции.