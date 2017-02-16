В Калининграде 19-летний подросток ворвался в квартиру ровесницы с ножом и пистолетом
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде 19-летний подросток ворвался в квартиру местной жительницы с ножом и пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного округа войск Национальной гвардии.
Рано утром 11 февраля молодой человек зашёл в один из домов по Ленинскому проспекту. Как именно он попал домой к пострадавшей, пока не уточняется. Сейчас сотрудники полиции выясняют мотивы поступка юноши. Известно, что хозяйка квартиры смогла выбежать из дома и позвонить в правоохранительные органы.
На маршруте патрулирования находились прапорщик Росгвардии Артём Рой и старший сержант Денис Дидык. Сотрудники ведомства прибыли на место и задержали злоумышленника. Впоследствии его передали сотрудникам полиции.
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