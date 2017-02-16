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В Калининграде 19-летний подросток ворвался в квартиру ровесницы с ножом и пистолетом

15:45
  1084 1
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде 19-летний подросток ворвался в квартиру местной жительницы с ножом и пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного округа войск Национальной гвардии.
 
Рано утром 11 февраля молодой человек зашёл в один из домов по Ленинскому проспекту. Как именно он попал домой к пострадавшей, пока не уточняется. Сейчас сотрудники полиции выясняют мотивы поступка юноши. Известно, что хозяйка квартиры смогла выбежать из дома и позвонить в правоохранительные органы.
 
На маршруте патрулирования находились прапорщик Росгвардии Артём Рой и старший сержант Денис Дидык. Сотрудники ведомства прибыли на место и задержали злоумышленника. Впоследствии его передали сотрудникам полиции.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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bosya
bosya #
16:22
А вы уверены, что 19 лет это подросток?
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