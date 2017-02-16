В отношении 57-летнего калининградца, сбившего пенсионерку, возбудили уголовное дело

В Калининграде полиция возбудила уголовное дело в отношении 57-летнего водителя автомобиля "Мазда", который совершил наезд на пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Авария произошла рано утром 26 декабря 2016 года. 56-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда пенсионерка получила серьёзные травмы.



В отношении водителя по результатам проверки возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.Его могут лишить свободы на срок до трёх лет.