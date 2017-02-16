В Калининграде
В Калининграде
+4 °C
днем
-2 °C
ночью
16 февраля 2017 г. 15:22
67 272 пользователей
за 24 часа на сайте
57.21 -0.06
Курс ММВБ на 16 февраля 2017, 15:00
60.82 +0.11
Курс ММВБ на 16 февраля 2017, 15:00
14.08 -0.16
Курс ЦБ на 17 февраля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

В отношении 57-летнего калининградца, сбившего пенсионерку, возбудили уголовное дело

15:10
  87 0
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде полиция возбудила уголовное дело в отношении 57-летнего водителя автомобиля "Мазда", который совершил наезд на пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла рано утром 26 декабря 2016 года. 56-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда пенсионерка получила серьёзные травмы.

В отношении водителя по результатам проверки возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.Его могут лишить свободы на срок до трёх лет.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Дом на Краснодонской, в котором погибли паралимпийка Чикина с подругой, отключили от газа
15 февраля 201717:46
  6637 12
Дом на Краснодонской, в котором погибли паралимпийка Чикина с подругой, отключили от газа
“Я сейчас психану”: пьяные оправдания калининградского лихача, пугавшего автомобилистов, попали на видео
Фото горячей новости
14:04
  1857 0
В Светлогорске шестиклассница наглоталась таблеток перед уроками
Фото горячей новости
10:25
  3990 0
В Калининградской области впервые пройдут соревнования по хоккею с шайбой
Фото горячей новости
10:20
  931
"Твой Бро": Как поживает "Кропоткинъ" в ТРЦ "Европа"
Фото горячей новости
09:19
  2833 0

Лента новостей

Картинка
В Калининграде пошли под суд два друга, зарубившие своего знакомого топором
15:21
  1 0
Картинка
"Твой Бро": молодые калининградцы запускают всероссийский поэтический батл
15:16
  43 0
Картинка
В отношении 57-летнего калининградца, сбившего пенсионерку, возбудили уголовное дело
15:10
  87 0
Картинка
Футболисты "Балтики" при подготовке к сезону будут жить в пятизвёздочном отеле на Кипре
15:04
  161 0

Авторские колонки

Фото автора
Артём Юров
профессор БФУ имени Канта
В гости к прадедушке через кротовину: как построить машину времени
  1333 5
Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Через 20 лет Польша проснётся брошенной в нищете колонией Запада
  6091 10
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo