В Москве вынесли приговор калининградке, работавшей диспетчером в борделе
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В среду, 15 февраля, Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор жительнице Калининградской области, которая работала диспетчером в сети борделей. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе инстанции.
Женщину осудили на год лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Её действия квалифицировали по ч. 1 ст. 241 УК РФ ("Организация занятия проституцией").
По данным Клопс.Ru, калининградка работала администратором в офисе притона, оборудованном в одной из съёмных квартир. Она следила по камерам видеонаблюдения за поведением проституток и числом их клиентов. Кроме того, калининградка отвечала за сбор заработанных секс-работницами денег и оплату их труда.
Расследование закончилось
в январе 2017 года. Тогда выяснилось, что сеть борделей возглавляла семейная пара из Московской области. Супруги сняли в столице пять квартир, поселили в них проституток и разместили интернет-рекламу на четырёх сайтах. "Сотрудницы" притона получали за свои услуги 40% от заработанной суммы.
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