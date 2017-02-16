В Москве вынесли приговор калининградке, работавшей диспетчером в борделе

В среду, 15 февраля, Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор жительнице Калининградской области, которая работала диспетчером в сети борделей. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе инстанции.



Женщину осудили на год лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Её действия квалифицировали по ч. 1 ст. 241 УК РФ ("Организация занятия проституцией").



По данным Клопс.Ru, калининградка работала администратором в офисе притона, оборудованном в одной из съёмных квартир. Она следила по камерам видеонаблюдения за поведением проституток и числом их клиентов. Кроме того, калининградка отвечала за сбор заработанных секс-работницами денег и оплату их труда.