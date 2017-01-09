Диспетчер для проституток: в Москве пошла под суд жительница Калининграда, работавшая в борделе

В Москве пошла под суд жительница Калининградской области, которая помогала организовывать работу целой сети борделей. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.



По данным ведомства, женщина выполняла в притоне обязанности администратора. Вместе с ещё тремя девушками калининградка работала в своеобразном офисе, который оборудовали на одной из съёмных квартир.



"В их обязанности, в частности, входил контроль по системе видеонаблюдения, установленной в квартирах, за поведением проституток, количеством посетивших их клиентов, сбор заработанных ими денежных средств, оплата их "труда", подсчёт отработанных часов", — говорится в сообщении ведомства.



Одна из девушек регулярно объезжала притоны, забирая у проституток заработанные деньги и отправляя их организаторам. Возглавляла сеть борделей супружеская пара. Сначала муж с женой арендовали пять квартир в городе, поселили там проституток, а потом разместили рекламу своего бизнеса на четырёх сайтах в интернете.



"За свои услуги девушки получали "зарплату" в размере около 40% от заработанных денежных средств. Супруги Мальковы обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притона для занятия проституцией)", — уточняет пресс-служба.



Сейчас калининградка находится в Москве под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.