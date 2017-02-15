В Калининграде пенсионерка умерла на улице

В Калининграде на пересечении улиц Потёмкина и Линейной нашли тело 61-летней женщины. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец.

По всей вероятности, женщине стало плохо, она упала, прохожие вызвали скорую. Но к моменту приезда медиков пенсионерка была уже мертва.

На место происшествия также выезжали следователи, которые пришли к выводу, что женщина умерла своей смертью. Предположительно, она страдала каким-то заболеванием.