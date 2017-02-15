В Зеленоградске мужчину, отрезавшего отчиму руку, приговорили к 10 годам колонии
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Зеленоградске вынесли приговор мужчине, отрезавшего отчиму руку кухонным ножом. Об этом сообщает пресс-служба зеленоградского районного суда.
Действия подсудимого квалифицировали
по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека"). Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.
На слушаниях дела подсудимый свою вину не признал. К смягчающим обстоятельствам отнесли состояние здоровья, явку с повинной, помощь в раскрытии преступления и признательные показания в ходе предварительного следствия. К отягчающим — пьяное состояние преступника.
В июле 2016 года в квартире в посёлке Муромское произошла
ссора между пьяным подсудимым и его отчимом. На почве конфликта первый не менее 12 раз ударил родственника в правую руку. Напавший остановился лишь тогда, когда понял, что практически отрезал мужчине руку. От кровопотери последний скончался на месте преступления.
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