В Зеленоградске мужчину, отрезавшего отчиму руку, приговорили к 10 годам колонии

В Зеленоградске вынесли приговор мужчине, отрезавшего отчиму руку кухонным ножом. Об этом сообщает пресс-служба зеленоградского районного суда.

Действия подсудимого квалифицировали по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека"). Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

На слушаниях дела подсудимый свою вину не признал. К смягчающим обстоятельствам отнесли состояние здоровья, явку с повинной, помощь в раскрытии преступления и признательные показания в ходе предварительного следствия. К отягчающим — пьяное состояние преступника.