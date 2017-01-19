В Зеленоградске начался суд над мужчиной, который отрезал руку своему отчиму кухонным ножом
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Зеленоградске начался суд над мужчиной, который убил своего знакомого, 12 раз ударив его ножом. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.
Ранее в управлении СК рассказали
, что погибший и нападавший были родственниками. 12 июля прошлого года 64-летний отчим вместе с 59-летним пасынком распивали спиртное в квартире на ул. Садовой в пос. Муромское. Во время застолья между ними возник конфликт. Тогда обвиняемый схватил нож, набросился на отчима и несколько раз ударил его. После этого пьяный мужчина пошёл спать.
В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по ч. 4 ст.111 УК РФ ("Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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