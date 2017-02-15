Калининградец отсудил у дорожников 150 тысяч рублей за упавшее на машину дерево
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининградской области дорожно-эксплуатационное предприятие выплатит 150 тысяч рублей водителю, попавшему в ДТП из-за упавшего на трассу дерева. Об этом сообщает пресс-служба регионального суда.
Авария произошла в мае 2016 года. Истец ехал на "Ситроене" по дороге Калининград — Нестеров. Во время движения на его автомобиль внезапно упало растущее не обочине дерево. Водителю пришлось потратить на ремонт более 120 тысяч рублей.
Выяснилось, что участок дороги, на котором произошла авария, обслуживает ООО "ДЭП-39". Гвардейский районный суд признал причиной ДТП бездействие предприятия и взыскал с него в пользу пострадавшего материальный ущерб и судебные расходы. В общей сложности ответчик должен выплатить истцу более 150 тысяч рублей.
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