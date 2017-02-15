В Польше задержали двоих россиян на угнанном в Германии “Ауди”
Фото Варминьско-Мазурского отдела пограничной службы Польши
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Во вторник, 14 февраля, в Польше задержали двоих россиян на угнанном в Германии “Ауди”. Об этом сообщается на сайте Варминьско-Мазурского отдела пограничной службы страны.
Пограничники остановили машину под Миколайками. Внутри автомобиля находились 51-летний и 39-летний граждане России. Сотрудники ведомства проверили машину по базе и выяснили, что она была украдена в Германии в 2015 году. В итоге россиян задержали и передали в руки полиции.
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