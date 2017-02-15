Били, душили, угрожали ножом: 22-летние рабочие ограбили 70-летнюю пенсионерку на два миллиона
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде полиция задержала двоих 22-летних мужчин, ограбивших 70-летнюю пенсионерку на два миллиона. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Жителей города подозревают в разбойном нападении на дом пожилой женщины. По данным полиции, в ночь на 31 января они в масках проникли в коттедж пострадавшей через подвальное окно. После этого злоумышленники нашли хозяйку и потребовали отдать им деньги и ценности.
”Налётчики угрожали пенсионерке ножом и душили её шарфом. Из дома нападавшие похитили мобильный телефон и дорогостоящие ювелирные украшения, причинив ущерб на сумму 2 миллиона рублей. Потерпевшая с различными травмами была госпитализирована”, — говорится в сообщении ведомства.
По данным полиции, за несколько месяцев до преступления мужчины занимались земляными работами во дворе пострадавшей. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.
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