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Главная Новости Происшествия

В Советске находящийся под следствием экс-сотрудник ГИБДД попытался при обыске смыть в унитаз патроны от револьвера

21:40
  1028 2
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В Советске суд оштрафовал бывшего госавтоинспектора на 120 тыс. рублей. Об этом сообщает "Комсомольская правда – Калининград".
 
Как установил суд, летом 2015 года Чно-Си-Чон, работавший в регистрационно-экзаминационной группе отделения ГИБДД, предложил одному из курсантов помощь в получении водительских прав взамен на сумму в 10 тысяч рублей. Его задержали при передачи денег и возбудили уголовное дело.
 
В сентябре того же года в квартире Чно-Си-Чона прошёл обыск, в ходе которого обнаружились патроны от револьвера "Наган" и ПМ. Найденные боеприпасы подозреваемый попытался смыть в унитаз, несколько раз толкнув пытавшегося остановить его сотрудника ФСБ.
 
В результате суд принял решение оштрафовать бывшего полицейского. Наказание назначено по двум статьям - за покушение на мошенничество и применение насилия к представителю власти. 
 

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2 комментария Правила комментирования

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ivanov3467
ivanov3467 #
23:09
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
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ТрубаШаталь
Шаталь Труба #
23:51
Чно-Си-Чон это имя, или призвание? 
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