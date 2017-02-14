В Советске находящийся под следствием экс-сотрудник ГИБДД попытался при обыске смыть в унитаз патроны от револьвера
Как установил суд, летом 2015 года Чно-Си-Чон, работавший в регистрационно-экзаминационной группе отделения ГИБДД, предложил одному из курсантов помощь в получении водительских прав взамен на сумму в 10 тысяч рублей. Его задержали при передачи денег и возбудили уголовное дело.
В сентябре того же года в квартире Чно-Си-Чона прошёл обыск, в ходе которого обнаружились патроны от револьвера "Наган" и ПМ. Найденные боеприпасы подозреваемый попытался смыть в унитаз, несколько раз толкнув пытавшегося остановить его сотрудника ФСБ.
В результате суд принял решение оштрафовать бывшего полицейского. Наказание назначено по двум статьям - за покушение на мошенничество и применение насилия к представителю власти.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.