В Анталье гражданин Турции убил жену-россиянку и детей, после чего покончил с собой

Гражданин Турции убил свою жену — гражданку России и двоих детей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Генконсульства РФ в Анталье.



Мужчина отравил пестицидами, добавленными в еду, своих сына и дочь, а затем застрелил свою супругу. После этого он позвонил в полицию, признался в содеянном и покончил с собой.



По предварительным данным, причиной явились бытовые разногласия.