В Анталье гражданин Турции убил жену-россиянку и детей, после чего покончил с собой
Гражданин Турции убил свою жену — гражданку России и двоих детей. Об этом сообщает РИА "Новости"
со ссылкой на представителя Генконсульства РФ в Анталье.
Мужчина отравил пестицидами, добавленными в еду, своих сына и дочь, а затем застрелил свою супругу. После этого он позвонил в полицию, признался в содеянном и покончил с собой.
По предварительным данным, причиной явились бытовые разногласия.
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