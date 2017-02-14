В Гданьске 36-летний мужчина застрелился в тире
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Гданьске погиб 36-летний мужчина, выстреливший в себя из пистолета. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает “Радио Гданьск”.
Пуля попала в голову. Пострадавший скончался в больнице. Правоохранительные органы рассматривают разные версии. В том числе неосторожное обращение с оружием.
Прокуратура ждёт результатов вскрытия. Сотрудники ведомств допрашивают свидетелей произошедшего и родственников погибшего.
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