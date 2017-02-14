В Гданьске 36-летний мужчина застрелился в тире

В Гданьске погиб 36-летний мужчина, выстреливший в себя из пистолета. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает “Радио Гданьск”.

Пуля попала в голову. Пострадавший скончался в больнице. Правоохранительные органы рассматривают разные версии. В том числе неосторожное обращение с оружием.

Прокуратура ждёт результатов вскрытия. Сотрудники ведомств допрашивают свидетелей произошедшего и родственников погибшего.