“Бульдоги” и винтовка Лабеля: в Полесском районе у "чёрного копателя" нашли оружие Первой мировой войны
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
В Полесском районе полиция нашла у "чёрного копателя" раритетное боевое оружие. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Сотрудники уголовного розыска пришли в дом 43-летнего местного жителя. У себя в квартире он хранил боеприпасы и стрелковое вооружение времён Первой и Второй мировых войн. Всё это мужчина подобрал на местах сражений.
“В числе находок оказалась частично восстановленная французская винтовка Лабеля и два короткоствольных револьвера “Бульдог”, производство которых активно велось в Европе на стыке XIX и XX веков. Кроме того, в ходе обыска полицейские изъяли 4 винтовочных ствола, затвор, а также штык-нож от карабина “Маузер” германского производства”, — говорится в сообщении ведомства.
После криминалистического исследования в полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (“Незаконное хранение оружия и боеприпасов”). Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.
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