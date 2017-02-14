На трассе Калининград — Нестеров сбили пешехода, вышедшего из машины на проезжую часть

В понедельник, 13 февраля, на федеральной трассе А-229 Калининград — Нестеров сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 75-м километре дороги около 19:30. На проезжей части остановился “Рено”, из которого вышел 33-летний мужчина. В это время по встречной ехал “Мерседес”. Водитель не успел сориентироваться и сбил стоявшего пешехода. В результате ДТП пострадавшего госпитализировали.