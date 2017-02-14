На Гвардейском проспекте из-за столкновения двух машин образовались пробки (фото)

На Гвардейском проспекте в Калининграде во вторник, 14 февраля, в ДТП попали два автомобиля. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы происшедшего.



Дорогу не поделили седан и внедорожник "Ауди". В результате две полосы для движения полностью блокированы. На место вызвали сотрудников ГИБДД. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы на Гвардейском проспекте наблюдаются в обе стороны. Средняя скорость движения составляет 10 км/ч.