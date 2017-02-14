На Гвардейском проспекте из-за столкновения двух машин образовались пробки (фото)
Фото из группы "ВКонтакте" "Сообщество автомобилистов Калининграда и области", автор Sergio Ktsoev
На Гвардейском проспекте в Калининграде во вторник, 14 февраля, в ДТП попали два автомобиля. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы происшедшего.
Дорогу не поделили седан и внедорожник "Ауди". В результате две полосы для движения полностью блокированы. На место вызвали сотрудников ГИБДД. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы на Гвардейском проспекте наблюдаются в обе стороны. Средняя скорость движения составляет 10 км/ч.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.