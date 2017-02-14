Два года колонии: жителя Гурьевского района осудили за пьяное вождение

В Калининграде жителя Гурьевского района приговорили к двум годам колонии строго режима за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
В июне 2013 года мужчину привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Тогда его лишили прав на 1,5 года. По истечении этого срока, в декабре 2015-го, он снова сел за руль в неадекватном состоянии — на этот раз под наркотиками. В результате мужчину приговорили к году лишения свободы.
Однако при вынесении приговора суд учёл не только смягчающие обстоятельства — признание, раскаяние и наличие несовершеннолетнего ребенка, — но и отягчающие. Выяснилось, что ранее мужчина, будучи пьяным, нарушил ПДД и попал в аварию.
В результате этого ДТП серьезно пострадал человек. За это в июле 2016 года водителя приговорили по ч. 2 ст. 264 УК РФ (“Нарушении правил ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения”) к двум годам лишения свободы. Тогда же мужчину снова лишили прав на два года.
“На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности приговоров окончательное наказание назначено путем частичного сложения наказаний - в виде лишения свободы сроком 2 года 2 месяца в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года. Приговор вступил в законную силу”, — говорится в сообщении суда.
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