Калининградец заложил в ломбард машину своей девушки и стал фигурантом уголовного дела
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, который заложил в ломбард машину своей девушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По версии полиции, ранее судимый злоумышленник тайно завладел документами на “Мазду” своей подруги, с которой они вместе жили. После этого он отправился в автоломбард и получил там 70 тысяч рублей под залог машины.
“В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации “Мошенничество”. Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет”, — говорится в сообщении ведомства.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.