Калининградец заложил в ломбард машину своей девушки и стал фигурантом уголовного дела

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, который заложил в ломбард машину своей девушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



По версии полиции, ранее судимый злоумышленник тайно завладел документами на “Мазду” своей подруги, с которой они вместе жили. После этого он отправился в автоломбард и получил там 70 тысяч рублей под залог машины.

“В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации “Мошенничество”. Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет”, — говорится в сообщении ведомства.