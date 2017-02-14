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Главная Новости Происшествия

Просроченная еда и немытая посуда: военных Гусевского гарнизона кормили с нарушениями

10:21
  281 1
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В 2016 году прокуратура обнаружила более 300 нарушений при организации питания военнослужащих Балтфлота. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идёт в том числе и о Гусевском гарнизоне. Там многочисленные нарекания вызвало ООО “СпбКулинария”. Сотрудники компании хранили на складах просроченную еду, содержали помещения и посуду в ненадлежащем состоянии и нарушали требования при приготовлении пищи.

“По постановлению военного прокурора гарнизона это юридическое лицо привлечено к административной ответственности (ст. 6.6 КоАП РФ) в виде штрафа размером в 30 тыс. рублей. Работа военных прокуроров продолжается”, — говорится в сообщении ведомства.
 
Всего сотрудники надзорной инстанции возбудили 15 дел об административных правонарушениях в отношении подрядчиков, которые кормят личный состав. Исполнителей и руководителей организаций привлекли к ответственности.
 
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Prist
Prist #
10:36
Целесообразно бы было и Службу на Флоте продлить до 3х-7и лет, как уже было ранее.
Чтобы было время освоить сложную технику.
Начинать можно со срочной, а далее, если пойдёт, переводить уже на контракт.
Освоится на своём бп. поймёт. что это его, начнёт получаться и тогда вперёд!
А воткнуть сразу сверхсрочника - марсианина. который будет только лавэ получать - не вариант!
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