Просроченная еда и немытая посуда: военных Гусевского гарнизона кормили с нарушениями
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В 2016 году прокуратура обнаружила более 300 нарушений при организации питания военнослужащих Балтфлота. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Речь идёт в том числе и о Гусевском гарнизоне. Там многочисленные нарекания вызвало ООО “СпбКулинария”. Сотрудники компании хранили на складах просроченную еду, содержали помещения и посуду в ненадлежащем состоянии и нарушали требования при приготовлении пищи.
“По постановлению военного прокурора гарнизона это юридическое лицо привлечено к административной ответственности (ст. 6.6 КоАП РФ) в виде штрафа размером в 30 тыс. рублей. Работа военных прокуроров продолжается”, — говорится в сообщении ведомства.
Всего сотрудники надзорной инстанции возбудили 15 дел об административных правонарушениях в отношении подрядчиков, которые кормят личный состав. Исполнителей и руководителей организаций привлекли к ответственности.
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