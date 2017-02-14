В Сети появилось видео столкновения электрички и легковушки в Чкаловске

Момент столкновения электрички и “Форда” на железнодорожном переезде в Чкаловске попал на видео. Запись выложили пользователи группы “Сообщество автомобилистов Калининграда и области” на сайте “ВКонтакте”.

Авария попала в поле зрения камеры, установленной в кабине машиниста. На кадрах отчётливо видно, что водитель легковушки не может затормозить на подъезде к путям. В результате состав врезается в автомобиль и отбрасывает его в кювет.