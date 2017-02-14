В Сети появилось видео столкновения электрички и легковушки в Чкаловске

Момент столкновения электрички и “Форда” на железнодорожном переезде в Чкаловске попал на видео. Запись выложили пользователи группы “Сообщество автомобилистов Калининграда и области” на сайте “ВКонтакте”.
Авария попала в поле зрения камеры, установленной в кабине машиниста. На кадрах отчётливо видно, что водитель легковушки не может затормозить на подъезде к путям. В результате состав врезается в автомобиль и отбрасывает его в кювет.
В среду, 8 февраля, поезд Светлогорск — Калининград врезался
в “Форд”, за рулём которого находилась 24-летняя девушка. Она выехала на запрещающий сигнал светофора. По словам женщины, она не могл
а затормозить из-за скользкой дороги. По версии полиции, авария произошла
из-за нарушения ПДД. В результате ДТП пострадали
водитель и 31-летняя пассажирка.
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