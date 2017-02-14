В Советске при пожаре в жилом доме пострадали три человека

В Советске произошёл пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

По данным ведомства, сегодня ночью, 14 февраля, в здании на ул. Тимирязева загорелась мебель в квартире. Пламя охватило площадь 9 кв. м.

В ходе тушения огня были спасены четыре человека. Трое из них доставлены в больницу.

На ликвидации пожара работали семь человек, использовались две единицы техники. Причины ЧП выясняются.