В Калининграде у пенсионера похитили более 500 тысяч с банковского счёта
Калининградская полиция возбудила уголовное дело по факту хищения крупной суммы денег с банковского счёта. Об этом сообщает пресс-службы УМВД России по Калининградской области.
По информации правоохранителей, пострадавший, 69-летний пенсионер, добровольно сообщил мошенникам данные своей банковской карты, в результате чего преступники сняли 553 тысячи рублей. Они обманули мужчину, сказав. что данные карты нужны, чтобы перечислить ему компенсацию за ранее приобретённые лекарства.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Полиция призывает владельцев банковских карт не сообщать никому ПИН-код и защитный код, а также пароли от онлайн-сервисов.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.