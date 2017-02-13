В Калининграде у пенсионера похитили более 500 тысяч с банковского счёта

Калининградская полиция возбудила уголовное дело по факту хищения крупной суммы денег с банковского счёта. Об этом сообщает пресс-службы УМВД России по Калининградской области.

По информации правоохранителей, пострадавший, 69-летний пенсионер, добровольно сообщил мошенникам данные своей банковской карты, в результате чего преступники сняли 553 тысячи рублей. Они обманули мужчину, сказав. что данные карты нужны, чтобы перечислить ему компенсацию за ранее приобретённые лекарства.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Полиция призывает владельцев банковских карт не сообщать никому ПИН-код и защитный код, а также пароли от онлайн-сервисов.