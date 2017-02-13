Калининградский полицейский до смерти избил 40-летнего мужчину в зеленоградском отеле

В подмосковных Химках сотрудники уголовного розыска задержали калининградского экс-полицейского, до смерти избившего 40-летнего мужчину. Об этом сообщила и. о. старшего помощника руководителя регионального управления СК Наталья Гацко.
По версии следствия, 2 января 2016 года 25-летний страж порядка повздорил с мужчиной в номере зеленоградского отеля “Самбия”. Ссора переросла в драку. Сотрудник полиции избил собеседника до бессознательного состояния. После этого он перетащил его на лестничную площадку между этажами здания и скрылся.
“От полученных телесных повреждений потерпевший умер на месте через непродолжительное время от открытой черепно-мозговой травмы. Обвиняемый был объявлен в международный розыск, в отношении него Ленинградским районным судом г. Калининграда заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу”, — говорится в сообщении Гацко.
Спустя месяц сотрудники полиции вышли на след бывшего сослуживца. 7 февраля его обнаружили в Химках на съемной квартире. К тому моменту он уже был два дня как уволен из органов внутренних дел. Мужчину этапировали в Калининградскую область на самолёте.
“За свои действия бывший сотрудник ОВД понесёт ответственность, предусмотренную действующим законодательством. В настоящее время он находится в следственном изоляторе. Руководитель бывшего сотрудника ОВД отстранён от занимаемой должности с последующим увольнением из УМВД России по Калининградской области”, — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего"). Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
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