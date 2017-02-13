В 2016 году в России покончили с собой 720 детей

В 2016 году в России покончили жизнь самоубийством 720 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-спикера Госдумы Ирину Яровую.

Депутат назвала цифру на заседании рабочей группы по вопросам противодействия суицидам среди детей и подростков. Она сообщила, что опирается на данные Следственного комитета.

"Мы обладаем сведениями только по тем несчастным детям, которые фактически были убиты дистанционно чужими руками, (когда) ребёнок находится в состоянии безысходности, им манипулируют и им управляют", — приводит издание цитату Яровой.



Статистики по несовершеннолетним, самоубийство которых удалось предотвратить, у парламентария не оказалось. Также вице-спикер сообщила, в прошлом году в интернете выявили 4 864 ссылки суицидальной тематики.



