В 2016 году в России покончили с собой 720 детей
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В 2016 году в России покончили жизнь самоубийством 720 детей. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на вице-спикера Госдумы Ирину Яровую.
Депутат назвала цифру на заседании рабочей группы по вопросам противодействия суицидам среди детей и подростков. Она сообщила, что опирается на данные Следственного комитета.
"Мы обладаем сведениями только по тем несчастным детям, которые фактически были убиты дистанционно чужими руками, (когда) ребёнок находится в состоянии безысходности, им манипулируют и им управляют", — приводит издание цитату Яровой.
Статистики по несовершеннолетним, самоубийство которых удалось предотвратить, у парламентария не оказалось. Также вице-спикер сообщила, в прошлом году в интернете выявили 4 864 ссылки суицидальной тематики.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.