В Польше россиянина приговорили к условному сроку за перевозку через границу патрона
Фото Варминско-Мазурского отдела пограничной службы Польши
В четверг, 9 февраля, в Гроново задержали россиянина, который перевозил в машине патрон. Об этом сообщается на сайте Варминьско-Мазурского отдела пограничной службы Польши.
32-летний мужчина подъехал на пункт пропуска на "Мерседесе" к семи утра. Во время осмотра офицер пограничной службы обнаружил на заднем сиденье духовое ружьё, прикрытое одеялом. Рядом лежала коробка с дробью. Там же находился боевой 9-миллиметровый патрон парабеллум. Именно за его перевозку гражданину России предъявили обвинение по ст. 263.2 УК РФ.
Мужчину доставили в прокуратуру Бранево. Там он признался в содеянном и подписал заявление о добровольном наказании. В результате мужчина получил полгода условного срока. Патрон у него конфисковали.
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