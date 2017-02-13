В Польше россиянина приговорили к условному сроку за перевозку через границу патрона

В четверг, 9 февраля, в Гроново задержали россиянина, который перевозил в машине патрон. Об этом сообщается на сайте Варминьско-Мазурского отдела пограничной службы Польши.



32-летний мужчина подъехал на пункт пропуска на "Мерседесе" к семи утра. Во время осмотра офицер пограничной службы обнаружил на заднем сиденье духовое ружьё, прикрытое одеялом. Рядом лежала коробка с дробью. Там же находился боевой 9-миллиметровый патрон парабеллум. Именно за его перевозку гражданину России предъявили обвинение по ст. 263.2 УК РФ.



Мужчину доставили в прокуратуру Бранево. Там он признался в содеянном и подписал заявление о добровольном наказании. В результате мужчина получил полгода условного срока. Патрон у него конфисковали.