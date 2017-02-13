В Черняховске судят 50-летнего мужчину, убившего своего собутыльника

В понедельник, 13 февраля, в Черняховске начался процесс над 50-летним местным жителем, убившим своего собутыльника. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе калининградского областного суда.

Трагедия произошла 9 октября прошлого года. Подсудимый и его 30-летний приятель употребляли алкоголь в квартире на улице Лермонтова в Черняховске. Между мужчинами началась ссора. В результате один ударил другого ножом.

Пострадавшего доставили в Черняховскую центральную районную больницу 9 октября. На следующий день он скончался. В отношении его товарища возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее мужчину уже судили за кражу.