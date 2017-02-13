Полиция поймала второго пациента, сбежавшего из психбольницы в Калининграде

В субботу, 11 февраля, в Калининграде поймали 33-летнего мужчину, сбежавшего из медицинского учреждения закрытого типа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По данным Клопс.Ru речь идёт об одном из пациентов городской психбольницы, сбежавшем оттуда несколько дней назад. Его поймали на улице 3-й Большой Окружной около 20:00.
"Полицейские, находясь на маршруте патрулирования, остановили под мостом прохожего, внешность которого совпадала с приметами в ориентировке. В ходе разбирательств было установлено, что он является пациентом медучреждения закрытого типа. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, после чего отправили в медучреждение", — говорится в сообщении пресс-службы.
Двое мужчин сбежали
из лечебницы 5 февраля. По данным полиции, они могли представлять опасность для окружающих. 28-летнего пациента задержали
спустя четыре дня.
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