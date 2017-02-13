На Алтае нашли обломки вертолёта, в котором разбились пять человек

На Алтае нашли обломки вертолёта Robinson. Об этом сообщает ТАСС

По данным агентства, воздушное судно рухнуло накануне, 12 февраля, над озером Телецкое. Его части обнаружил с воздуха вертолёт Росавиации Ми-8. В ближайшее время к месту ЧП прибудут несколько вертолётов со спасателями.

Ранее было найдено тело одной из пассажирок Елены Ракитской. Его прибило к берегу. Кроме женщины, в салоне вертолёта были бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский и парашютист Глеб Вореводин.