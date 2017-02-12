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Главная Новости Происшествия

Аэропорт Гамбурга открыли после ЧП

16:31
  1340 1
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Аэропорт Гамбурга вновь заработал после ЧП. Об этом сообщает ТАСС.
 
Возобновлены полёты воздушных судов, пассажиры вернулись в терминалы. Известно, что россиян среди пострадавших пассажиров нет.
 
Напомним, что в воскресенье, 12 февраля, в аэропорту Гамбурга люди пострадали от утечки неизвестного вещества. Первоначально речь шла о 50 пострадавших, но затем цифра увеличилась до 68.
 
Люди жаловались на кашель, слезотечение, затрудненное дыхание. Предположительно, утечка случилась в системе кондиционирования. Но что за вещество попало в воздух, не уточняется.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Ева Краснова
Ева Краснова #
20:46
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
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