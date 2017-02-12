В Саратове пятеро мужчин вызвали скорую и попытались изнасиловать фельдшера

В Саратове произошёл вопиющей случай попытки изнасилования медработника скорой помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу, 11 февраля, днём в скорую поступил вызов от якобы больного с гипертоническим кризом. На вызов приехала 27-летняя фельдшер, поднялась в квартиру и оказалась в обществе пятерых мужчин. Они закрыли за ней дверь и приказали раздеваться.

Женщине удалось вырваться и спрятаться в ванной, откуда она по мобильнику позвонила в полицию. Мужчины в это время выламывали дверь. Приехавшие полицейские освободили медика. Сейчас задержаны двое мужчин.

С фельдшером работают психологи. Полиция занимается заявлением от фельдшера. Следственный комитет ведёт доследственную проверку. Как только появятся основания, будет возбуждено уголовное дело.