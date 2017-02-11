В Калининградской области девятилетний мальчик и 11-летняя девочка пострадали в ДТП

В Калининградской области за минувшие сутки произошло два ДТП с участием детей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

В Калининграде на улице Герцена 11-летняя девочка попала под колёса “Опеля”. Школьница выходила из машины слева, когда ее сбил проезжавший мимо автомобиль. Девочка получила травмы.

В Зеленоградске на улице Лермонтова в столкновении “Мерседеса-С180” и “Ауди-100” травмы получил 9-летний мальчик. Он находился в одном из автомобилей, которые не поделили главную дорогу. Ребёнок доставлен в больницу.