Сбил водителя и врезался в легковушку: в Калининграде попал в ДТП автобус, не поставленный на "ручник"

В Калининграде автобус, не поставленный на “ручник”, покатился и попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

ДТП произошло на Московском проспекте. Водитель вышел из салона, автобус тронулся, сбил шофёра и врезался в легковушку. Водитель получил травмы, он доставлен в больницу.