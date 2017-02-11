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Главная Новости Происшествия

В Новой Зеландии спасают ещё 200 дельфинов, выбросившихся на берег

10:21
  36 0
  • Скриншот видеозаписи с сайта youtube.com
Скриншот видеозаписи с сайта youtube.com
В Новой Зеландии продолжается операция по спасению дельфинов. Об этом сообщает РИА Новости.
 
На берег Южного моря выбросились ещё 200 дельфинов, на теле одного найдены раны от укусов акул. Это, по мнению сотрудников департамента охраны природных ресурсов, может быть как-то связано с происшествием.
 
Рассматривается версия о том, что дельфина могли выброситься на берег, следуя за своими вожаками. Те могли быть оглушены сейсморазведкой или подводными акустическими системами. Но у ученых нет внятного объяснения подобных массовых самоубийств. Известно, что дельфина стремятся помочь собрату, который выбрасывается на берег, и в итоге гибнут вместе с ним.
 
Напомним, что ране на берег Южного моря выбросились 400 дельфинов. Волонтеры сумели спасти 100 из них. Дельфинов переместили в бухту, им пытаются указать направление для выхода в открытое море.
 

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