В Новой Зеландии спасают ещё 200 дельфинов, выбросившихся на берег

В Новой Зеландии продолжается операция по спасению дельфинов. Об этом сообщает РИА Новости.

На берег Южного моря выбросились ещё 200 дельфинов, на теле одного найдены раны от укусов акул. Это, по мнению сотрудников департамента охраны природных ресурсов, может быть как-то связано с происшествием.

Рассматривается версия о том, что дельфина могли выброситься на берег, следуя за своими вожаками. Те могли быть оглушены сейсморазведкой или подводными акустическими системами. Но у ученых нет внятного объяснения подобных массовых самоубийств. Известно, что дельфина стремятся помочь собрату, который выбрасывается на берег, и в итоге гибнут вместе с ним.