На ул. Майской в Калининграде ночью горел “Мерседес”

В Калининграде на улице Майской в ночь на субботу, 11 февраля, загорелась иномарка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области.

"Мерседес” был припаркован во дворе, огонь от него перекинулся на стоявший рядом “Рено”. По сообщению очевидцев, прибывшие пожарные оттащили горевший автомобиль при помощи троса от других машин на стоянке. Пострадавших нет.