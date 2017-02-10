В Англии море выбросило на пляжи 360 кг кокаина в ящиках

В Восточной Англии Северное море выбросило на два пляжа ящики с 360 кг кокаина. Об этом сообщае т ТАСС.

Кокаин был расфасован в пакетики и уложен в ящики для инструментов. Его стоимость оценили в 63 млн долларов. В графстве Норфолк, куда приплыл небывалых объёмов “подарок”, считают, что это контрабанда, которую “конфисковало у преступников море”.

Англичане не сомневаются, что наркотик везли в другую страну. Тем более, что груз выплыл у берегов популярного курорта Грейт-Ярмут. Сейчас пограничники, береговая охрана и полиция выясняют, откуда могло приплыть столько наркотика.