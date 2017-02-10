Три ДТП за восемь минут: на перекрёстке Октябрьской и Б. Хмельницкого в аварии попали пять машин (видео)

На пересечении улиц Октябрьской и Богдана Хмельницкого в Калининграде в один из дней на этой неделе за восемь минут произошло сразу три аварии. Видеозаписи инцидента в пятницу, 10 февраля, были опубликованы на странице комплекса "Безопасный город".

На кадрах видно, что водитель "Фольксвагена Пассат" из-за не убранной от снега дороги не успел затормозить на перекрёстке и задел микроавтобус "Опель". Спустя несколько минут, объезжая участников аварии, столкнулись внедорожник "Опель Мокка" и "Фольксваген Фокс". Но участники этого ДТП не стали оформлять документы и разъехались по своим делам.

Ещё через несколько минут водитель "Пассата" установил знак аварийной остановки в районе места аварии, но это не помогло, так как в него по накатанной дороге врезался другой "Фольксваген" под управлением женщины. Таким образом, красный "Пассат" стал одновременно и виновником, и пострадавшим в ДТП.