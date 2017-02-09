На побережье в посёлке Донское нашли снаряд времён войны (фото)

Жители посёлка Донское сообщили в полицию о снаряде времён войны, найденном на морском побережье. Об этом Клопс.Ru рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Фото находки очевидцы выложили в соцсети Instagram.



На место выехали сотрудники правоохранительных органов и осмотрели подозрительный предмет. Выяснилось, что это металлическая болванка. Она не содержит взрывчатых веществ и не опасна для окружающих. В ближайшее время её вывезут на утилизацию.