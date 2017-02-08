На ул. Чернышевского в Калининграде нашли снаряд времён войны
В среду, 8 февраля, в строительном котловане на ул. Чернышевского в Калининграде обнаружили снаряд времён Второй мировой войны. Об этом Клопс.ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Полицейские оцепили территорию. Однако найденный снаряд подвергся сильной коррозии и не опасен для окружающих. В ближайшее время его вывезут на утилизацию.
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