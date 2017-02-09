Полиция установила предварительную причину аварии на переезде в Чкаловске

В калининградской полиции назвали возможную причину ДТП на железнодорожном переезде в Чкаловске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По предварительным данным, авария могла произойти из-за нарушения правил дорожного движения. 24-летняя водитель автомобиля "Форд Фокус" выехала на переезд на красный сигнал светофора.
В среду, 8 февраля, около 18 часов на железнодорожном переезде в Чкаловске столкнулись
следовавшая из Светлогорска электричка и легковой автомобиль. В результате 24-летняя водитель и 31-летняя пассажирка машины получили травмы. Их госпитализировали. Никто из находившихся в электропоезде не пострадал. Полиция проводит
проверку по факту случившегося.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.