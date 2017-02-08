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“Мы даже не подозревали, что в проруби мог быть ещё мальчик”: очевидец о трагедии на озере Шенфлиз

07 февраля 201719:38
  8500 0
  • Та самая прорубь. Фото Виктора Буздина
Та самая прорубь. Фото Виктора Буздина
Девушку, тонувшую на озере Шенфлиз вечером, 6 февраля, спасла супружеская пара, катавшаяся неподалеку на коньках.  17-летнего паренька вытащить из воды они не успели.  Клопс.Ru поговорил с калининградкой Ириной, которая вместе с мужем стала очевидцем трагедии. Супруги даже не подозревали, что в воде был еще мальчик.

“Она была в шоке и не могла говорить”

В этот вечер Ирина и ее муж катались на коньках по озеру. Услышали крики, но сначала решили, что кто-то дурачится. Все же решили проверить, поехали к к месту, где раздавались крики и в проруби увидели тонувшую девочку Лену (имя изменено – прим. ред.).
 
"Она держалась на плаву и пыталась ухватиться за лёд. В воде была и собака, на руке у девочки был поводок. Мы с мужем вытащили её и собаку, положили на лёд. Потом мы отнесли девочку в кафе "Шенфлиз". Руки у неё были исцарапаны в кровь", — вспоминает Ирина.
 
О том, что в проруби тонул еще и Миша, Лена смогла рассказать, только придя в себя.
"Она была в шоке и не могла говорить,— рассказывает Ирина. — Её всю трясло. Мы вытащили её на берег и стали спрашивать, как её зовут. В кафе мы её раздели, укутали, чай горячий дали. Тогда она потихоньку начала приходить в себя и сказала, что с ней был мальчик. Мы вызвали полицию и МЧС".
 
Уже позже Ирина вспомнила, что слышала не один голос, зовущий на помощь. Но исчез под водой мальчик настолько быстро, что супруги его не увидели. Голос Миши пропал через секунду.

“Прорубь сделали моржи”

Ирина живёт неподалёку от озера и часто катается там с мужем на коньках. Она видела, как “моржи” на январских праздниках делали прорубь для купания. После этого по льду пошла трещина.
 
"Я возмутилась и сделала им замечание, но они продолжали делать там прорубь. Никаких знаков они не ставили, и те, кто не знал о ней, мог с лёгкостью провалиться. Тем более, берег там мелкий, а затем идёт резкий обрыв," — рассказывает Ирина.
 
К тому времени, как Лена и Миша вышли на лед, прорубь успела покрыться тонкой коркой. При этом единственный источник освещения на озере — кафе "Шенфлиз". Ограждений или знаков, предупреждающих о проруби, по словам Ирины, в тот вечер на водоёме не было.

Отец не знал, умел ли Миша плавать

О случившемся родители мальчика узнали от позвонивших полицейских. На опознание приехал отец Миши. С женой он разведен. Впрочем, и с отцом, который живет в Полесском районе, мальчик встречался мало. В последнее время Миша жил у бабушки в Калининграде и учился на сборщика мебели.
 
Отец не знает, умел ли сын плавать. Но уверен, что и с Леной Миша был едва знаком. С родителями Лены, которую увезли в городскую больницу, мужчина не общался.
 
Ранее Клопс.Ru писал о том, что Миша и его 16-летняя приятельница провалились в прорубь. Подростки гуляли с собакой, которая вдруг вырвалась и побежала на середину озера. Молодые люди бросились догонять пса и не заметили полынью. В водоём в крещенский праздник окунались члены клуба "Янтарные моржи". 
 

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