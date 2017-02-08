В Калининграде разыскивают 13-летнюю девочку, пропавшую 6 февраля

Калининградская полиция ищет 13-летнюю Кристину Антонову, пропавшую в понедельник, 6 февраля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Кристина вышла из квартиры своего дедушки на ул. Яналова в 21:00 в понедельник, 6 февраля, и направилась к себе домой, на ул. Осетинскую. С тех пор о её местонахождении ничего не известно.

Пропавшей на вид 14 лет, у неё светло-русые волосы, рост 156 см и среднее телосложение. Она была одета в белый пуховик, синий шарф, светло-коричневые штаны и чёрные угги с мехом. Всех, кто может располагать информацией о её местонахождении, просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (4012) 552-098, 552-027, 552-075, 02, 102 или 112.