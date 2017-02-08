В Черняховском районе задержали мужчину, организовавшего наркопритон в гараже
В Черняховском районе полиция задержала 25-летнего местного жителя, который оборудовал в своём гороже наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
По данным ведомства, мужчина, сам употреблявший марихуану, предоставлял свой гараж другим наркозависимым, а также обеспечивал их приспособлениями для курения наркотика. Ранее задержанный не попадал в поле зрения правоохранительных органов и не привлекался к уголовной ответственности.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 232 УК РФ "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 4 лет лишения свободы.
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