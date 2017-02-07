На трассе между Гвардейском и Полесском в кювет улетела легковушка (фото)

В Калининградской области на трассе Гвардейск — Полесск во вторник, 7 февраля, легковой автомобиль улетел в придорожный кювет. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.



"Машина врезалась в придорожный столб, после чего иномарка улетела на обочину и носом уткнулась в кювет", — рассказал свидетель аварии.



В результате ДТП, по предварительным данным, водитель не пострадал. Но из-за аварии снесён столб освещения, повреждена линия электропередачи. Очевидцы сообщили о произошедшем коммунальщикам.