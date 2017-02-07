На трассе между Гвардейском и Полесском в кювет улетела легковушка (фото)
В Калининградской области на трассе Гвардейск — Полесск во вторник, 7 февраля, легковой автомобиль улетел в придорожный кювет. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.
"Машина врезалась в придорожный столб, после чего иномарка улетела на обочину и носом уткнулась в кювет", — рассказал свидетель аварии.
В результате ДТП, по предварительным данным, водитель не пострадал. Но из-за аварии снесён столб освещения, повреждена линия электропередачи. Очевидцы сообщили о произошедшем коммунальщикам.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.