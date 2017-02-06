В пожаре на ул. Суворова пострадали пенсионерка и 10-летний мальчик
В Калининграде в пожаре на ул. Суворова пострадали 79-летняя женщина и 10-летний мальчик. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
Пенсионерку с ожогами верхних дыхательных путей и роговицы глаз доставили в Центральную городскую клиническую больницу. Женщина находится в отделении реанимации в тяжёлом состоянии. Ребёнка с ожогом кисти и отравлением продуктами горения госпитализировали в детскую областную больницу.
В субботу, 4 февраля, на ул. Суворова горел
одноэтажный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило около девяти утра. По данным ГУ МЧС России по Калининградской области, в комнате загорелась мебель на площади семь квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовала бригада из восьми пожарных. Было задействовано две единицы техники.
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