В жилом доме на ул. Суворова пожарные спасли из огня двух человек

В субботу, 4 февраля, в Калининграде на ул. Суворова произошёл пожар в одноэтажном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области.

Сообщение о возгорании поступило в 08:54. По данным ведомства, в комнате дома загорелась мебель на площади 7 кв.м.

В ходе тушения пламени спасли двух человек. В ликвидации возгорания участвовали 8 пожарных и 2 единицы техники.