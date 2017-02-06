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Главная Новости Происшествия

В жилом доме на ул. Суворова пожарные спасли из огня двух человек

05 февраля 201709:26
  1910 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В субботу, 4 февраля, в Калининграде на ул. Суворова произошёл пожар в одноэтажном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области.
 
Сообщение о возгорании поступило в 08:54. По данным ведомства, в комнате дома загорелась мебель на площади 7 кв.м.
 
В ходе тушения пламени спасли двух человек. В ликвидации возгорания участвовали 8 пожарных и 2 единицы техники.
 

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