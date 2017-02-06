В Малайзии мать спасла дочь от закрывающихся дверей лифта, ударив её ногой (видео)

В Малайзии мать ударила трёхлетнюю дочь ногой, спасая её от закрывающихся дверей лифта. Об этом сообщает Daily Mail

Инцидент произошёл в жилом доме. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ребёнок подходит к дверям лифта, начавшим закрываться. В последний момент мать успевает оттолкнуть девочку ногой, спасая её от дверей, не оснащённых датчиком движения.

Охранник здания рассказал, что лифт оборудован лишь кнопкой, позволяющей остановить движение, поэтому только быстрая реакция матери спасла девочку от закрывающихся дверей. Он также напомнил всем родителям о том, что надо внимательнее следить за детьми около лифтов.