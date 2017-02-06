На ул. Черняховского "Мерседес" врезался в ограждение

На ул. Черняховского легковой автомобиль въехал в металлическое ограждение. Об этом сообщается на странице "Сообщества автомобилистов Калининграда и области".

Инцидент произошёл около торгового центра "Кловер". Согласно сервису "Яндекс. Пробки", в данный момент движение на участке дороги не затруднено. О пострадавших не сообщается.