Во Франции у обедавших в "Макдоналдс" солдат украли штурмовые винтовки

Во Франции неизвестные похитили у солдат, остановившихся пообедать в "Макдоналдс", штурмовые винотвки и патроны. Об этом сообщает РИА Новости

Преступление произошло в четверг, на юго-востоке страны. Военные отлучились, оставив оружие в автомобиле. В это время неизвестные, разбив стекло, похитили винтовки и патроны.

В настоящий момент полиция ведёт поиск злоумышленников. Сообщается, что их было двое. В розыске принимают участие десятки полицейских.